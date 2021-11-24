Ксения Шойгу рассказала, почему решила стать главой Федерации триатлона России

Должность Шойгу предложил ее предшественник.

Ксения Шойгу рассказала, почему решила возглавить Федерацию триатлона России, и как прошло ее назначение. Она поделилась воспоминаниями с "Петербургским дневником".

По словам Шойгу, в этот вид спорта ее забросила судьба.

Коллега, который до меня был президентом Федерации триатлона, больше не мог занимать эту должность, потому что уходил на повышение на другую работу. Уходя, он сказал: "Ты уже являешься триатлетом-любителем, развиваешь массовый спорт и известна в сообществе, а значит, тебя могут безболезненно избрать".

Так и получилось. Шойгу отметила, что благодарна тем людям, которые за нее проголосовали. Она считает, что спорт в стране необходимо развивать вне зависимости от исторических событий и погодных условий.

Глава Федерации рассказала, что в самом начале пути она ставила для себя элементарную задачу — сделать так, чтобы триатлон начали отделять от пятиборья. Кроме того, нужно было поддерживать отношения с зарубежными партнерами из Европы и Азии. По словам Ксении Шойгу, она поддерживает общение с коллегами и сейчас.

Сегодня передо мной стоит задача сделать триатлон системным видом спорта, потому что пока это еще совсем молодой спорт, которому всего 30 лет: для этого нам необходимо выбрать те 10-12 российских регионов, которые в этом станут опорными. И прежде всего нужна инфраструктура, а также, конечно, люди, которые хотят заниматься, и тренеры, которые могут достойно работать.

Фото: Telegram / Ксения Шойгу