В Петербурге Илья Слепов стал победителем Ironman

Во время бега спортсмену больше всего запомнилось два места - сторожевых львов в парке Елагина острова и Нева. Слепов преодолел дистанцию за 4 часа и 12 секунд.

Стал известен победитель гонки Ironman, проходившей в Петербурге. Илья Слепов поделился с spbdnevnik.ru впечатлениями от победы в воскресенье, 1 августа.

Илья Слепов, многократный победитель и призер российских и международных соревнований по триатлону, предприниматель, рассказал, что во время гонки было очень тяжело. Однако боль, по его словам, временна, а победа – вечна.

У меня был джокер – велосипед, я поставил на него, и он меня не подвел. На плавании показал среднее время, пробежал хорошо, – рассказал Илья Слепов.

Во время бега спортсмену больше всего запомнилось два места - сторожевых львов в парке Елагина острова и Нева. Слепов преодолел дистанцию за 4 часа и 12 секунд.

Отметим, что среди девушек самой быстрой оказалась Кристина Кочеткова. Ей на всю гонку понадобилось 4 часа 29 минут и 30 секунд.

Напомним, что среди заданий на прохождение были почти 2 км водной дистанции, 90 км велогонки и 21,1 км бега. Плавательный этап прошел на Гребном канале, велоэтап – на участке Западного скоростного диаметра. Беговой этап атлеты преодолели на Крестовском острове и в Центральном парке культуры и отдыха имени Кирова.

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