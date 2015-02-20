В Великобритании победитель лотереи лишился миллиона фунтов стерлингов

Эти средства направят на финансирование проектов Национальной лотереи.

В Великобритании победитель лотереи EuroMillions лишился миллиона фунтов стерлингов. Об этом сообщает издание The Independent.

Отмечается. что участник лотереи приобрел выигрышный билет в августе 2025 года в Бирмингеме. Он должен был забрать свой выигрыш до 11 февраля. Сумма выигрыша составила один миллион фунтов стерлингов.

Однако победитель по каокй-то причине не забрал приз, в результате чего лишился всей суммы. Эти средства направят на финансирование проектов Национальной лотереи по всей Великобритании.

Фото: pxhere.com