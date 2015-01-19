Соревнования Ironman 70.3 Russia проходят в Петербурге

Гонка проходит в формате "половины железной дистанции",

Утром в воскресенье, 1 августа, в Петербурге стартовала гонка Ironman 70.3 Russia. Спортивное соревнование впервые проходит в России. На старт вышли 2400 триатлетов из разных стран, как профессионалы, так и любители.

Гонка проходит в формате "половины железной дистанции" – в два раза меньше, чем у традиционного турнира. Среди заданий на прохождение будут почти 2 км водной дистанции, 90 км велогонки и 21,1 км бега. Плавательный этап проходит на Гребном канале, велоэтап – на участке Западного скоростного диаметра. Беговой этап атлеты преодолевают на Крестовском острове и в Центральном парке культуры и отдыха имени Кирова.

Соревнования стали причиной ограничений движения транспорта. Ранее сообщалось, что на турнир приедут спортсмены из 67 субъектов России и 64 стран мира.

Фото: Piter.tv