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Движение в Петербурге ограничат соревнования по триатлону 1 августа
Сегодня, 13:27
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Движение в Петербурге ограничат соревнования по триатлону 1 августа

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С масштабными ограничениями можно ознакомиться на сайте Смольного.

Из-за проведения соревнований по триатлону Ironman 70.3 Russia St.Petersburg горожан ждут масштабные изменения в движении. 

Улицы будут перекрывать в разное время, на некоторых организуют одностороннее движение. С подробным списком можно ознакомиться на сайте Смольного, там же опубликованы схемы ОДД.

Помимо ограничения движения, жителям Петербурга следует внимательно смотреть на дорожные знаки: из-за соревнований парковка запрещена по целому списку улиц. Например, на набережной Гребного канала, Южной дороге и раде других. Ограничения будут действовать до пяти часов вечера 1 августа. 

 

Ранее мы писали, что на проспекте Александровской Фермы 31 июля начинается ремонт.

Фото: скриншот сайта администрации Петербурга, Piter.tv

Теги: ограничение движения, соревнования по триатлону
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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