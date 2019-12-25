Движение в Петербурге ограничат соревнования по триатлону 1 августа

С масштабными ограничениями можно ознакомиться на сайте Смольного.

Из-за проведения соревнований по триатлону Ironman 70.3 Russia St.Petersburg горожан ждут масштабные изменения в движении.

Улицы будут перекрывать в разное время, на некоторых организуют одностороннее движение. С подробным списком можно ознакомиться на сайте Смольного, там же опубликованы схемы ОДД.

Помимо ограничения движения, жителям Петербурга следует внимательно смотреть на дорожные знаки: из-за соревнований парковка запрещена по целому списку улиц. Например, на набережной Гребного канала, Южной дороге и раде других. Ограничения будут действовать до пяти часов вечера 1 августа.

Ранее мы писали, что на проспекте Александровской Фермы 31 июля начинается ремонт.

Фото: скриншот сайта администрации Петербурга, Piter.tv