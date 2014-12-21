На проспекте Александровской Фермы 31 июля начинается ремонт

Работы планируется завершить в начале сентября.

В субботу, 31 июля, стартуют ремонтные работы на проспекте Александровской Фермы от Софийской улицы до путепровода Александровской Фермы. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Ремонтировать будут участок протяженностью 0,85 км, стоимость работ составляет 82,7 миллиона рублей. Работы планируется завершить в начале сентября.

Подрядчик за это время заменит асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров, приведет в нормативное состояние бордюрные камни.

На один день, 22 августа, предусмотрено прекращение движения транспортных средств по боковому проезду проспекта Александровской Фермы от дома 29, лит. Е, до дома 29, лит. Д. В остальные дни будет организовано поэтапное ограничение движения. Схема объезда размещена на сайте ГАТИ.

Всего в Петербурге планируют отремонтировать 106 км дорог в текущем году.

Фото: Piter.tv