В Петербурге планируют отремонтировать 106 км дорог в текущем году

Петербург получил поддержку федерального центра.

На заседании правительства приняли решение о выделении субсидий на строительство и ремонт дорог в ряде регионов России. Деньги также могут помочь восстановить объекты инфраструктуры, поврежденные в результате природных катаклизмов.

Около трех млрд рублей направят на первый этап строительства скоростной широтной магистрали в Петербурге. Также продолжат строительство Витебской развязки, которая соединит ЗСД и новую строящуюся магистраль, что позволит разгрузить движение в исторической части Петербурга.

Всего за текущий год планируют отремонтировать 57 дорог общей протяженностью около 106 километров. Также в этом году планируют начать строить Южную широтную магистраль, в Лахте – Южную улицу, эстакадные съезды соединят магистраль с проспектами и шоссе города.

Помимо этого специалисты планируют закончить реконструкцию Лиговского путепровода, построить Среднерогатскую улицу и транспортный обход Красного Села на участке от проспекта Ленина до Кингисепского шоссе.

Ранее мы писали, что будет с Петербургом, если не построить КАД-2.

Фото: Piter.tv