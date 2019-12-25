  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге планируют отремонтировать 106 км дорог в текущем году
Сегодня, 11:10
134
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге планируют отремонтировать 106 км дорог в текущем году

0 0

Петербург получил поддержку федерального центра.

На заседании правительства приняли решение о выделении субсидий на строительство и ремонт дорог в ряде регионов России. Деньги также могут помочь восстановить объекты инфраструктуры, поврежденные в результате природных катаклизмов.

Около трех млрд рублей направят на первый этап строительства скоростной широтной магистрали в Петербурге. Также продолжат  строительство Витебской развязки, которая соединит ЗСД и новую строящуюся магистраль, что позволит разгрузить движение в исторической части Петербурга.

Всего за текущий год планируют отремонтировать 57 дорог общей протяженностью около 106 километров. Также в этом году планируют начать строить Южную широтную магистраль, в Лахте – Южную улицу, эстакадные съезды соединят магистраль с проспектами и шоссе города.

Помимо этого специалисты планируют закончить реконструкцию Лиговского путепровода, построить Среднерогатскую улицу и транспортный обход Красного Села на участке от проспекта Ленина до Кингисепского шоссе.

Ранее мы писали, что будет с Петербургом, если не построить КАД-2.

Фото: Piter.tv

Теги: петербург, ремонт дорог
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии