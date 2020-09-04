В Петербурге пройдут соревнования по триатлону

Турнир IRONMAN 70.3 пройдет в августе.

Первого августа этого года в Петербурге пройдут международные соревнования по триатлону, сообщил ТАСС.

На турнир IRONMAN 70.3 приедут спортсмены из 67 субъектов России и 64 стран мира. Гонка станет значимым мировым событием. Мероприятие включили в перечень особо важных встреч, которые проведут в Петербурге в 2021 году. Плавательный этап пройдет на Гребном канале, велоэтап – на ЗСД. Беговой этап атлеты будут проходить на Крестовском острове и Центральном парке культуры и отдыха имени Кирова.

По словам вице-губернатора Бориса Пиотровского, Смольный надеется на проведение турнира в полном объему без дополнительных ограничений.

Ранее мы писали, что Сбер открыл регистрацию на ежегодный Зеленый Марафон.

Фото: Pixabay