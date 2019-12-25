Сбер открыл регистрацию на ежегодный Зеленый Марафон

Забег состоится 5 июня – во Всемирный день окружающей среды.

Стартовала регистрация на ежегодный забег Сбера в рамках проекта Зеленый Марафон. Забег состоится 5 июня – во Всемирный день окружающей среды. Мероприятие пройдет в парках 180 городов, включая Санкт-Петербург. Список городов и условия участия размещены на сайте: https://greenmarathon.ru/.

Сбер запустил проект Зеленый Марафон совместно с Благотворительным фондом Сбербанка "Вклад в будущее" и платформой СберВместе. В этом году цель проекта – привлечь внимание людей к проблемам экологии и рассказать жителям России о нескольких шагах, которые помогут в их решении.

В рамках марафона будут высажены 180 тысяч саженцев в честь 180-летия Сбербанка. Эта акция организована в поддержку проекта "Российский южный лесной пояс" по высадке деревьев для борьбы с опустыниванием в южных регионах России – от Ростовской области до Республики Бурятия.

Зарегистрироваться и узнать всю информацию о проекте можно в приложении "Зеленый Марафон" от Сбера.

Фото: Piter.TV