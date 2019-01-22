Триатлон в Петербурге ограничит движение транспорта по ЗСД

В Приморском и Петроградском районах действуют временные ограничения в движении транспорта, связанные с проведением соревнования по триатлону "Медный всадник", Первенства России по триатлону и Чемпионата России по триатлону. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту.
В пятницу, 14 июля, с 4 часов утра до 20 часов вечера и в воскресенье, 16 июля, так же не будет работать автобусный маршрут №29.
Кроме этого, 16 июля будет ограничено движение по ЗСД. С 03:30 до 16:00 закрывается движение от съезда с трассы Е-18 "Скандинавия" на ЗСД до съезда с ЗСД на набережную Макарова. С 04:00 до 14:00 будет закрыто движение от развязки ЗСД с набережной Макарова до Благодатной улице.
Ранее сообщалось, что петербургскую дамбу полностью перекроют на время реконструкции Кронштадского шоссе.
Фото: Комитет по транспорту
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