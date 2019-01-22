Триатлон в Петербурге ограничит движение транспорта по ЗСД

В Приморском и Петроградском районах пройдет триатлон «Медный всадник». Из-за этого в городе будут некоторые ограничения для движения транспорта.

В Приморском и Петроградском районах действуют временные ограничения в движении транспорта, связанные с проведением соревнования по триатлону "Медный всадник", Первенства России по триатлону и Чемпионата России по триатлону. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту.

В пятницу, 14 июля, с 4 часов утра до 20 часов вечера и в воскресенье, 16 июля, так же не будет работать автобусный маршрут №29.

Кроме этого, 16 июля будет ограничено движение по ЗСД. С 03:30 до 16:00 закрывается движение от съезда с трассы Е-18 "Скандинавия" на ЗСД до съезда с ЗСД на набережную Макарова. С 04:00 до 14:00 будет закрыто движение от развязки ЗСД с набережной Макарова до Благодатной улице.

Ранее сообщалось, что петербургскую дамбу полностью перекроют на время реконструкции Кронштадского шоссе.

Фото: Комитет по транспорту