Комтранс Ленобласти напомнил, кто имеет право на льготный проезд на электричках

Для получения льготы на проезд на пригородных поездах необходимо иметь Единый социальный проездной билет.

Многие люди имеют право на льготы при использовании железнодорожного транспорта. Об этом напомнила пресс-служба комитета по транспорту Ленобласти.

По данным ведомства, особые условия проезда доступны для тружеников тыла, ветеранов труда и войны, жертв политических репрессий, пенсионеров, детей участников СВО до 18 лет или до 23 лет, если они еще учатся, а также членов многодетных семей.

Для получения льготы на проезд на пригородных поездах необходимо иметь Единый социальный проездной билет. Чтобы его получить, нужно обратиться в МФЦ с соответствующим пакетом документов.

Ранее мы сообщили о том, что свыше 5 тыс. транспортных средств проверили в Петербурге с начала 2024 года.

Фото: СЗППК