Свыше 5 тыс. транспортных средств проверили в Петербурге с начала 2024 года

В результате проверок было арестовано 158 транспортных средств, из которых два автобуса категории "D".

Межведомственная транспортная комиссия Петербурга (МТК) за первые шесть месяцев 2024 года провела проверки 5 177 транспортных средств на предмет соблюдения законодательства в сфере пассажирских перевозок. Это почти в два раза больше, чем в 2023 году (2 919 транспортных средств), сообщили в городском комитете по транспорту.

В результате проверок было арестовано 158 транспортных средств, из которых два автобуса категории "D". Сотрудники комтранса изъяли и поместили на спецстоянку 33 автомобиля категории "В" нелегальных таксистов, осуществлявших свою деятельность по регулярным маршрутам наземного городского транспорта, а также на территории аэропорта Пулково. На территории аэропорта за несоблюдение правил остановки и стоянки в зоне действия запрещающих дорожных знаков было изъято и помещено на штрафстоянку десять транспортных средств, десять протоколов составлено на месте.

В первом полугодии в местах централизованного отправления и прибытия автобусов, выполнявших детские перевозки, проверено 159 автобусов, выявлено девять нарушений.

В рамках постоянных рейдов по государственному контролю в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси в отношении перевозчиков составлено 52 акта о нарушении обязательных требований. Возбуждено 187 дел об административных правонарушениях в отношении юридических и физических лиц, а также водителей.

Рабочими группами МТК проверено 47 судов, проведено 30 профилактических бесед, выявлено и зафиксировано 25 правонарушений.

Ранее мы сообщили о том, что личным кабинетом пассажира общественного транспорта пользуются более 88 тыс. петербуржцев.

Фото: PIter.TV