Личным кабинетом пассажира общественного транспорта пользуются более 88 тыс. петербуржцев

Личный кабинет пассажира начал работу в мае 2023 года в рамках мероприятий по развитию Системы электронного контроля оплаты проезда.

За первые шесть месяцев 2024 года в Личном кабинете пассажира общественного транспорта зарегистрировались 24 тыс. человек, которые совершили более 44 тыс. отложенных пополнений единого электронного билета, записанного на "Подорожник". Об этом сообщает пресс-служба Комитета по транспорту Петербурга со ссылкой на информацию СПб ГКУ "Организатор перевозок".

Согласно данным, с начала этого года зарегистрированные и незарегистрированные пользователи совершили свыше 84,7 пополнений, общая сумма которых превысила 35 миллионов рублей. Средняя сумма пополнения составила 417,58 рубля.

Личный кабинет пассажира начал работу в мае 2023 года в рамках мероприятий по развитию Системы электронного контроля оплаты проезда. С момента запуска в нём зарегистрировались более 88 тыс. пользователей. За всё время работы сервиса общее количество пополнений превысило 234 тыс. транзакций, общая сумма пополнений — свыше 89 млн рублей, средняя сумма пополнения — 380,22 рубля.

Активировать сформированный в Личном кабинете отложенный платёж можно во всех видах городского общественного транспорта. За первое полугодие 2024 года с помощью "умных" валидаторов в наземном транспорте горожане совершили более 1,8 млн активаций на сумму более 758 млн рублей.

Ранее мы сообщили о том, что за полгода в автобусах Петербурга поймали около 180 тыс. "зайцев".

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