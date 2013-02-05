За полгода в автобусах Петербурга поймали около 180 тыс. "зайцев"

Контролёры составили акты о нарушениях для тех, кто решил сэкономить на оплате. Штраф за неоплаченный проезд составляет 500 рублей.

За последние шесть месяцев контролёры-ревизоры проверили более 9 млн пассажиров, из которых около 180 тыс. пытались проехать без оплаты. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ "Организатор перевозок". Контролёры составили акты о нарушениях для тех, кто решил сэкономить на оплате. Штраф за неоплаченный проезд составляет 500 рублей.

В 2022 году транспортная система Петербурга перешла на новую модель обслуживания. Коммерческие перевозчики приняли на работу 510 контролёров-ревизоров, которые ежедневно проверяют оплату проезда на автобусных маршрутах. Подбор персонала осуществлялся специалистами СПб ГКУ "Организатор перевозок".

Контролёров-ревизоров можно узнать по их униформе синего или сине-жёлтого цвета. На куртках должно быть написано: "Комитет по транспорту. СПб ГКУ "Организатор перевозок". У стажёров есть специальные значки с такой же надписью. Каждый контролёр имеет служебное удостоверение, нагрудный знак, ручной валидатор, персональный видеорегистратор и наряд-задание.

Важно отметить, что контролёры-ревизоры не имеют права требовать от пассажиров оплатить штраф на месте или принимать оплату за проезд.

Ранее мы сообщили о том, что доходы петербургского общественного транспорта за первую половину 2024 года составили 26,5 млрд рублей.

Фото: Piter.TV