Доходы петербургского общественного транспорта составили 26,5 млрд рублей

Всего за первое полугодие общественным транспортом воспользовались 850 млн пассажиров.

В Петербурге были подведены итоги первых шести месяцев 2024 года по количеству перевезенных пассажиров. Всего за первое полугодие общественным транспортом воспользовались 850 млн пассажиров, сообщили в Смольном.

Из них 334,7 млн пассажиров были перевезены метрополитеном, 131,8 млн – трамваями и троллейбусами ГУП "Горэлектротранс", еще 164,3 млн и 219 млн человек – автобусами ГУП "Пассажиравтотранс" и негосударственных перевозчиков соответственно. За это время городской наземный транспорт прошел 170 млн км, а подземный – 115,6 млн км.

Кроме того, на маршруты за эти полгода вышли 878,8 тыс. трамваев, троллейбусов и автобусов. Это на 11,3 тыс. больше, чем в первые шесть месяцев 2023 года.

Также и о доходах, которые были получены с перевозок пассажиров. За полгода городу удалось получить 26,5 млрд рублей, из которых 13,4 млрд – наземный транспорт, а все остальное – метрополитен.

Ранее мы сообщили о том, что "Пассажиравтотранс" протестирует прототипы водоробусов в Петербурге.

Фото: Piter.TV