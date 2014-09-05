"Пассажиравтотранс" протестирует прототипы водоробусов в Петербурге

В настоящее время этот вид транспорта в Северной столице не эксплуатируется.

СПб ГУП "Пассажиравтотранс" планирует провести тестирование автобусов на водородном топливе. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Андрей Лызин. Он не уточнил конкретные сроки запуска тестирования, но отметил, что они зависят от готовности подвижного состава и заправочной инфраструктуры.

В настоящее время этот вид транспорта в Северной столице не эксплуатируется. Российские производители представили два прототипа водоробусов, которые сейчас проходят внутренние заводские испытания. Один из них – это прототип водоробуса "КамАЗ-6290" компании "КамАЗ", который ранее планировалось тестировать в Москве. Другой – электробус на водородных топливных элементах "Группы ГАЗ".

Также в 2025 году планируется презентация водоробуса марки Volgabus. "Пассажиравтотранс" готов протестировать эти прототипы после завершения внутренних заводских испытаний.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге протестируют технологию оплаты проезда с помощью сервиса геолокации.

Фото: пресс-служба ПАО "КАМАЗ"