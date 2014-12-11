В Петербурге протестируют технологию оплаты проезда с помощью сервиса геолокации

Для реализации нового способа оплаты необходимо, чтобы сотовый телефон отмечал географическое положение и время, а также определял вид общественного транспорта, который использовался пассажиром.

Северная столица рассматривает вариант присоединения к эксперименту по оплате проезда через геолокацию телефона. Об этом сообщил "Петербургский Дневник".

По данным Министерства Транспорта РФ, есть вероятность, что Петербург примет участие в эксперименте по оплате проезда в общественном транспорте через использование геолокации телефона. Для реализации нового способа оплаты необходимо, чтобы сотовый телефон отмечал географическое положение и время, а также определял вид общественного транспорта, который использовался пассажиром. В конце дня с баланса пассажира будет списываться оплата проезда.

Однако реализация этого плана сталкивается с определенными трудностями, так как точность географических отметок играет важную роль. Вначале планировалось запустить систему в Москве, но из-за некоторых проблем в различных регионах географические отметки были ослаблены. Первым регионом, где эксперимент был запущен, стал Ярославль. Теперь программа расширяется, и Петербург находится в числе городов, которые могут присоединиться к ней.

Это внедрение новой технологии открывает новые перспективы для цифровизации системы общественного транспорта города и может существенно упростить процесс оплаты проезда для пассажиров.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)