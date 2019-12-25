Петербургскую дамбу полностью перекроют на время реконструкции Кронштадтского шоссе

Машины не смогут проехать по дамбе в период с 2:00 до 3:00 на км 126+500.

В ночь на четверг, 13 июля, движение по Финской и Невской стороне скоростной автомобильной дороги комплекса защитных сооружений (КЗС) в Петербурге перекроют на час. Как сообщила пресс-служба ФКП "Дирекция КЗС и Минстроя России", ограничения связаны с реконструкцией развязки КАД и Кронштадтского шоссе.

Машины не смогут проехать по дамбе в период с 2:00 до 3:00 на км 126+500.

Кроме того, на подъезде к развязке по Финской стороне будут дежурить экипажи ГИБДД. На внутреннем кольце автодороги перекроют проезд перед въездом в автодорожный тоннель и на дублере в районе АЗС "Роснефть".

Ранее мы сообщили о том, что на реконструкцию участка Кронштадтского шоссе намерены выделить 3,1 млрд рублей.

Фото: пресс-служба ФКП "Дирекция КЗС СПб Минстроя России"