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Петербургскую дамбу полностью перекроют на время реконструкции Кронштадтского шоссе
Сегодня, 14:57
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Петербургскую дамбу полностью перекроют на время реконструкции Кронштадтского шоссе

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Машины не смогут проехать по дамбе в период с 2:00 до 3:00 на км 126+500.

В ночь на четверг, 13 июля, движение по Финской и Невской стороне скоростной автомобильной дороги комплекса защитных сооружений (КЗС) в Петербурге перекроют на час. Как сообщила пресс-служба ФКП "Дирекция КЗС и Минстроя России", ограничения связаны с реконструкцией развязки КАД и Кронштадтского шоссе.

Машины не смогут проехать по дамбе в период с 2:00 до 3:00 на км 126+500.

Кроме того, на подъезде к развязке по Финской стороне будут дежурить экипажи ГИБДД. На внутреннем кольце автодороги перекроют проезд перед въездом в автодорожный тоннель и на дублере в районе АЗС "Роснефть".

Ранее мы сообщили о том, что на реконструкцию участка Кронштадтского шоссе намерены выделить 3,1 млрд рублей.

Фото:  пресс-служба ФКП "Дирекция КЗС СПб Минстроя России"

Теги: дамба, санкт-петребург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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