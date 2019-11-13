Уилл Смит с сыном показали пародию на "Матрицу"

По словам актера, пока его сын Трей был маленьким, они каждый год снимали эпизод своей версии "Матрицы", которая называлась The Treytrix.

В минувший вторник, 12 ноября, Уилл Смит поделился архивным видео пародии на "Матрицу". Видеоролик опубликован в Instagram-аккаунте актера.

По словам актера, пока его сын Трей был маленьким, они каждый год снимали эпизод своей версии "Матрицы", которая называлась The Treytrix.

"Когда Трей Смит рос, каждый год на его день рождения мы снимали эпизод домашнего фильма "Трейтрикс", где я был плохим парнем, который пытается убить его, а он должен защитить семью", —пишет Уилл Смит.

В пародии Уилл Смит появляется в солнцезащитных очках, как у персонажа Нео. Затем он дерется со своим сыном.

Ранее мы сообщали о том, что назван актер, который сыграет принца Эрика в скандальном ремейке "Русалочки".

Видео:willsmith/instagram