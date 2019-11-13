Назван актер, который сыграет принца Эрика в скандальном ремейке "Русалочки"

Дата премьеры остается тайной.

В среду, 13 ноября, стало известно, кто сыграет принца Эрика в скандальном ремейке "Русалочки". Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Роь принца Эрика досталась Джону Хауэр-Кингу. Ранее он принимал участие в съемках драмы BBC "Мир в огне" и играл в мини-сериале 2017 года "Маленькие женщины".

Как и было заявлено ранее, Ариэль сыграет 19-летняя темнокожая певица Холли Бэйли. Для девушки эта роль станет дебютной. Также известно, что роль короля Тритона исполнит Хавьер Бардем, Урсулы — Мелисса Маккарти.

Режиссером новой "Русалочки" выступил Роб Маршалл.

Ранее мы сообщали о том, что HBO задумался о продолжении сериала "Друзья"

Фото:кадр из мультфильма "Русалочка"