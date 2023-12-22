В Пушкино будут судить мигранта за продажу контрафактного алкоголя

Прокуратура направила материалы дела в суд.

На территории Пушкино в Московской области перед судом предстанет иностранный гражданин, обвиняемый в реализации контрафактной алкогольной продукции. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы прокуратуры по региону. Специалисты из надзорного ведомства установили, что злоумышленник занимался нелегальной деятельностью с декабря 2022-го по март 2023 года. Мужчина приобретал, хранил и продавал фальсификат в Пушкинском городском округе. Спиртосодержащий товар затем под видом известных мировых и отечественных брендов отправлялся покупателям.

При задержании на складах злоумышленника обнаружили 29 тысяч бутылок контрафакта на сумму более 7 миллионов рублей. пресс-служба прокуратуры Подмосковья

В настоящее время фигурант расследования сознался в совершенном преступлении. Уголовное дело направлено на дальнейшее рассмотрение судебную инстанцию.

Житель Ленобласти предстанет перед судом за убийство 19-летней беременной возлюбленной.

Фото и видео: Telegram / пресс-служба прокуратуры Московской области