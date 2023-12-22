Житель Ленобласти предстанет перед судом за убийство 19-летней беременной возлюбленной

Он задушил её во время ссоры.

Житель Ленинградской области предстанет перед судом за убийство беременной возлюбленной. Об этом сообщила прокуратура Ленинградской области.

Заместитель прокурора Ленинградской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве в отношении 23-летнего молодого человека.

Как установлено следствием,10 мая 2023 года он в ходе конфликта с 19-летней беременной возлюбленной повалил её на кровать и упёрся коленом в грудь, чтобы она не могла сопротивляться. После этого, удерживая волосы на голове одной рукой, обхватил её шею второй рукой, и с силой сдавливал пока потерпевшая не перестала подавать признаков жизни.

В настоящее время уголовное дело направлено в Ленинградский областной суд для рассмотрения по существу.

Ранее в ресторане на Московском проспекте застрелили мужчину.

Фото: прокуратура Ленинградской области