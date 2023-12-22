В Новом Девяткино мужчина попытался украсть коробку с виски

Стоимость украденных товаров более 20 тысяч рублей.

В Ленобласти наряд вневедомственной охраны задержал мужчину, похитившего из магазина коробку с алкоголем. Об этом рассказали в пресс-службе вневедомственной охраны.

Вечером 29 марта росгвардейцы прибыли к сетевому гипермаркету на Главной улице в деревне Новое Девяткино, персонал которого воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. На месте происшествия наряд Росгвардии задержал ранее судимого 36-летнего мужчину, который без оплаты в корзине для покупок вывез из магазина товары общей стоимостью более 20 тысяч рублей.

По заявлению персонала, один из посетителей магазина положил в свою корзину для покупок коробку 12 бутылок виски и направился к кассе. Затем он попытался без оплаты незаметно провезти в корзине алкогольную продукцию через кассовый узел, при этом совершив недорогую покупку, чтобы не вызвать подозрений у кассира.

Росгвардейцы доставили задержанного жителя Новгородской области, ранее судимого за неуплату алиментов, в 87 отдел полиции. Похищенное было изъято.

Фото и видео: Росгвардия