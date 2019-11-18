На торговых полках могут появиться продукты, отмеченные надписью "сделано из российского винограда".

Депутаты предложили снять запреты на рекламу вина российского производства. В Госдуме считают необходимым, чтобы ритейлеры ставили отечественный продукт на видных местах.

Предлагается оборудовать отдельные стеллажи или лучшие места, на которые обращают внимание покупатели. К таковым относятся места на уровне глаз покупателя или чуть ниже. Производителей хотят обязать маркировать товар этикеткой" сделано из российского винограда". Среди правок в законодательство парламентарии предлагают ввести льготы для фермерских хозяйств. например, не облагать их в течение пяти лет налогами. На шестом году перевести данную категорию на единый сельхозналог.

Напомним, что сейчас в стране реклама алкогольной продукции запрещена в дневное время. Презентуют алкогольную продукцию на радио и телевидении только в ночное время. Также ее можно увидеть только на страницах печатных газет и журналов.

Ранее Piter.tv писал о том, что ФТС не ожидает перебоев с поставками импортного алкоголя к Новому году.