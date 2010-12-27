Специалисты рассказали о количестве выданных акцизов.

ФТС не ожидает перебоев с поставками импортного алкоголя к Новому году. Об этом сообщил "Интерфакс". В таможенной службе страны заявили, что объема выданных импортерам акцизных марок хватит, чтобы обеспечить алкогольной продукцией потребителей в России.

Специалисты готовятся к тому, что по традиции в III-IV кварталах 2019 года будет всплеск заявок из-за границы. Это связано с пиковым периодом спроса на алкоголь перед новогодними и рождественскими праздниками. Уже за сентябрь-октябрь таможенники приняли около 750 обращений от иностранных компаний.

Напомним, что за первые 10 месяцев года сотрудники ведомства выдали более 480 миллионов акцизных марок. Оформлено свыше 49 миллионов литров ввезенного в Россию алкоголя.

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Фото: Piter.tv

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