Для начала представителям закона придется определить правовой статус цифровых денег.

МВД разработает механизм ареста и конфискации криптовалют. Об этом сообщили в РБК. Совместно с профильными ведомствами полиция предложит правки для изъятия виртуальных активов. Сейчас этому мешают не только технические сложности, но и неопределенный статус криптовалюты. Правовую систему доработают к 31 декабря 2021 года.

Эксперты полагают, что к данной категории следует применять обычную практику ареста имущества. Над изменениями в законодательной базе работают в Генпрокуратуре, ФССП, ФТС, Минюсте, Следственный комитет России.

Ранее Верховный суд России признал криптовалюту способом для отмывания денег. Инстанция решила, что цифровые средства должны попадать под статью о легализации преступных доходов.

Ранее Piter.tv писал о том, что глава МВФ порекомендовал центробанкам стран выпустить цифровую валюту.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/The Guardian