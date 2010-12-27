Медведев рассказал о работе над законопроектами о "цифровых деньгах"

Документ помешает выводу активов в нерегулируемую цифровую среду.

Законодательство разработает проекты законов о "цифровых деньгах", которые помешают выводу средств в нерегулируемую цифровую среду, Об этом в среду 16 мая на Международном Юридическом Форуме в Петербурге сообщил Дмитрий Медведев.

Премьер - министр считает, что в России необходимо заняться законом о цифровых деньгах. Этот документ помешает выводу активов в нерегулируемую цифровую среду. По мнению Медведева, вместо распространенных выражений "токены" и "криптовалюта", необхрдимо разработать юридические термины цифровых денег.

Рубль по-прежнему остается единственным законным платежным средством в России, но сделки в цифровой среде - это та реальность, которую мы больше нельзя игнорировать. Дмитрий Медведев, премьер-министр России.

Медведев отметил, что в цифровой среде в наше время достаточно сложно что-то запретить и обеспечить выполнение этого запрета. Немедленно возникнут пути обхода предписаний.

Фото: Piter.TV