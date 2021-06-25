Эльвира Набиуллина рассказала о быстром создании прототипа российских цифровых денег.

ЦБ начнет проводить реальные расчеты с цифровым рублем в следующем году. Соответствующей информацией с законодателями в Государственной Думе поделилась Эльвира Набиуллина. Она выступила с ежегодным отчетом о проделанной работе регулятора за прошедший год. Она пояснила, что первые реальные расчеты в рамках пилотного проекта отечественных цифровых денег будут известны в 2023 году.

Мы достаточно быстро создали прототип цифрового рубля, сейчас проводим уже тестирование с банками. В следующем году будем постепенно проводить уже пилотные расчеты. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Экчперт напомнила парламентариям о том, что цифровой рубль должен сделать финансовые расчеты дешевле.

Набиуллина сообщила о возможности тратить ФНБ даже при заморозке резервов.

Фото и видео: Госдума России