  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:38
119
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

ЦБ начнет проводить реальные расчеты с цифровым рублем в следующем году

0 0

Эльвира Набиуллина рассказала о быстром создании прототипа российских цифровых денег.

ЦБ начнет проводить реальные расчеты с цифровым рублем в следующем году. Соответствующей информацией с законодателями в Государственной Думе поделилась Эльвира Набиуллина. Она выступила с ежегодным отчетом о проделанной работе регулятора за прошедший год. Она пояснила, что первые реальные расчеты в рамках пилотного проекта отечественных цифровых денег будут известны в 2023 году.

Мы достаточно быстро создали прототип цифрового рубля, сейчас проводим уже тестирование с банками. В следующем году будем постепенно проводить уже пилотные расчеты.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Экчперт напомнила парламентариям о том, что цифровой рубль должен сделать финансовые расчеты дешевле.

Набиуллина сообщила о возможности тратить ФНБ даже при заморозке резервов.

Фото и видео: Госдума России

Теги: центробанк, цифровой рубль, цифровые деньги, эльвира набиуллина
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии