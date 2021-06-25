Набиуллина сообщила о возможности тратить ФНБ даже при заморозке резервов

Глава ЦБ пояснила, что вливаемые в экономику средства не зависят от заморозки ресурсов РФ за границей.

Эльвира Набиуллина сообщила о возможности тратить денежные средства из Фонда национального благосостояния даже при заморозке золотовалютных резервов, которые находятся за границей. Соответствующей информацией глава Центробанка поделилась с законодателями в рамках выступления на заседании Государственной Думы. Она выступила с ежегодным отчетом регулятора о проделанной работе за прошлый год.

Будем передавать деньги правительству в рамках трат ими из ФНБ. Просто мы не можем зеркалировать это, как было раньше, на валютном рынке, мы не сможем продавать валюту. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Эксперт пояснила, что общий объем ресурсов, который российское правительство может направить вв развитие экономической системы, не будет зависеть от того, заморожены или не заморожены государственные резервы.

ЦБ готов обсуждать смягчение требований к гражданам для предоставления кредитных каникул.

Фото и видео: Государственная Дума РФ