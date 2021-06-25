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ЦБ готов обсуждать смягчение требований к гражданам для предоставления кредитных каникул
Сегодня, 12:16
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ЦБ готов обсуждать смягчение требований к гражданам для предоставления кредитных каникул

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Эльвира набиуллина рассказала о том, какие условия должны будут соблюсти льготники.

Центробанк России готов обсуждать смягчение требований к гражданам для предоставления кредитных каникул. Соответствующую позицию государственного регулятора представила законодателям в рамках выступления в Государственной Думе с ежегодным отчетом о проделанной за год работе Эльвира Набиуллина. Она подчеркнула, что готовит о льготах для физических лиц из-за снижения доходов на 30%.

Надо подтвердить снижение доходов на 30%, чтобы получить кредитные каникулы. Мы готовы со своей стороны вместе с правительством обсудить, насколько это требование можно смягчить. Сейчас такое требование установлено законодательно.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Набиуллина заявила о возможности оплаты импорта из доступных золотовалютных резервов.

Фото и видео: 

Теги: кредитные каникулы, центробанк, эльвира набиуллина
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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