Набиуллина заявила о возможности оплаты импорта из доступных золотовалютных резервов

Глава ЦБ РФ рассказала о том, как могут использоваться золотовалютные резервы страны.

Доступная часть золотовалютных резервов России при необходимости может быть задействована для обеспечения необходимых объемов импорта. таким мнением с законодателями в Государственной Думе поделилась глава Центробанка. Эльвира Набиуллина выступила с ежегодным отчетом о работе регулятора за прошлый год. Она не исключила задействование золотовалютных резервов страны в том случае, если возникнет такая необходимость из-за санкционного давления Запада.

Это инструмент, который позволяет нам в критические моменты защищать нашу экономику от внешних угроз…Это та база, которая при необходимости обеспечит и необходимый объем импорта. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ

Напомним, что Евросоюз в конце февраля 2022 года принял решение о запрете финансовых операций, связанных с управлением резервами и активами ЦБ РФ. В министерстве по финансам России уточнили, что ЕС заморозил около половины ($300 млрд) золотовалютных резервов России.

Набиуллина рассказала о сроках поиска новых поставщиков импорта.

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