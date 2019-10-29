Торговые сети столкнулись с отказами в выдаче лицензий на алкоголь

Причиной стали задержки после оплаты "алкогольных" штрафов.

Торговые сети в России столкнулись с отказами в выдаче лицензий на алкоголь. Об этом рассказали представители X5 Retail Group и Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Источники утверждают, что проблемы начались во второй половине 2019 года. Они касаются новых поправок в законе о регулировании производства и оборота алкоголя. Согласно новым установкам, отказ в лицензии или приостановка действия существующей, ритейлер может получить из-за неуплаченных штрафов в сфере оборота спиртных напитков.

После внесения денег и до момента подтверждения этого в ГИС ГМП может пройти почти полгода. Весь этот период торговая сеть не имеет права реализовывать алкоголь. По данным "Коммерсанта", в Минпромторге знают о проблеме и считают, что ситуация требует срочного вмешательства.

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Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/The Daily Conversation, National Geographic