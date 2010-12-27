Подсчитана стоимость выброшенной в России еды

Россияне избавляются от 17 миллионов тонн еды ежегодно.

Эксперты оценили стоимость выброшенных в России продуктов за год. Исследования провели сотрудники Российской ассоциации электронных коммуникаций "ТИАР-Центр".

В общей сложности жители страны отправили на помойку 17 млн тонн еды на 1,6 триллиона рублей. Этого количества хватило бы, чтобы кормить 30 миллионов человек в течение года

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Чаще всего от продуктов избавляются сами жители, а уже на втором месте - торговые сети. Больше всего отходов остается от зерновых культур (62%), картофеля (15%) и молочной продукции (5%). Выброшенное отправляется на мусорные полигоны, где оно и разлагается. Далее остатки выделяют токсины и парниковый газ, загрязняя этим почву, воздух и воду.

Решить ситуацию можно за счет фудшеринга. Благодаря онлайн сервисами россияне могут обмениваться едой и напитками.

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Фото: Piter.tv

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