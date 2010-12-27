Ученые: красное мясо не влияет на возникновение смертельных болезней

Канадские специалисты провели комплексный анализ исследований о потреблении красного мяса.

Красное мясо не является вредным для большинства взрослых людей. Речь идет об умеренном потреблении мяса - около трех раз в неделю. К такому выводу после необходимых исследований пришли канадские ученые из университетов Дэлхаузи и Макмастера, сообщило "Экономика сегодня".

Специалисты пришли к выводу, что статически значимая связь между красным мясом, диабетом, онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями практически отсутствует. Однако в трех обзорах исследований ученые заметили небольшое снижение риска этих заболеваний у людей, которые стали меньше употреблять мяса. Точную связь между продуктом и болезнями установить не удалось.

Ранее также канадские специалисты опубликовали работу о вреде красного мяса, однако авторы нынешней работы считают, что найти аргументы против новых данных будет сложно.

Ранее Минздрав назвал полезные для здоровья сердца продукты.

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