Ученые: красное мясо не влияет на возникновение смертельных болезней

Красное мясо не является вредным для большинства взрослых людей. Речь идет об умеренном потреблении мяса - около трех раз в неделю. К такому выводу после необходимых исследований пришли канадские ученые из университетов Дэлхаузи и Макмастера, сообщило "Экономика сегодня".
Специалисты пришли к выводу, что статически значимая связь между красным мясом, диабетом, онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями практически отсутствует. Однако в трех обзорах исследований ученые заметили небольшое снижение риска этих заболеваний у людей, которые стали меньше употреблять мяса. Точную связь между продуктом и болезнями установить не удалось.
Ранее также канадские специалисты опубликовали работу о вреде красного мяса, однако авторы нынешней работы считают, что найти аргументы против новых данных будет сложно.
Ранее Минздрав назвал полезные для здоровья сердца продукты.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 )