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Ученые: красное мясо не влияет на возникновение смертельных болезней
Сегодня, 20:33
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nadezhda_sib

Ученые: красное мясо не влияет на возникновение смертельных болезней

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Канадские специалисты провели комплексный анализ исследований о потреблении красного мяса.

Красное мясо не является вредным для большинства взрослых людей. Речь идет об умеренном потреблении мяса - около трех раз в неделю. К такому выводу после необходимых исследований пришли канадские ученые из университетов Дэлхаузи и Макмастера, сообщило "Экономика сегодня"

Специалисты пришли к выводу, что статически значимая связь между красным мясом, диабетом, онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями практически отсутствует. Однако в трех обзорах исследований ученые заметили небольшое снижение риска этих заболеваний у людей, которые стали меньше употреблять мяса. Точную связь между продуктом и болезнями установить не удалось. 

Ранее также канадские специалисты опубликовали работу о вреде красного мяса, однако авторы нынешней работы считают, что найти аргументы против новых данных будет сложно. 

Ранее Минздрав назвал полезные для здоровья сердца продукты. 

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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