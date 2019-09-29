Минздрав назвал полезные для здоровья сердца продукты

Врачи посоветовали заменить жирное мясо рыбой, птицей и морепродуктами.

Сотрудники Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Минздрава России рассказали, какие продукты нужно есть для здоровья сердца. Об этом сообщило "РИА Новости".

Врачи посоветовали заменить жирное мясо рыбой, птицей и морепродуктами. Молочные и кисломолочные продукты лучше всего покупать тоже нежирные. Для укрепления сердечно-сосудистой систему, нужно есть продукты с высоким содержанием магния и калия. Это могут быть орехи, хлеб с отрубями, фасоль, курага. Также в сутки нужно есть не менее 400 граммов фруктов и овощей.

Среди рыб медики особо выделили форель, семгу, лосось и скумбрию, так как в них много полезных омега-3 жирных кислот.

Ранее были названы замедляющие старение продукты.