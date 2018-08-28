Названы замедляющие старение продукты

Чтобы сохранить молодость организма у диетологов есть особые советы.

От старения клетки организма защищают антиоксиданты. По их содержанию первую строчку занимает зеленый чай. Диетологи считают, что данный напиток необходим человеку ежедневно.

Множество аминокислот содержится в финиках. В плодах также есть никотиновая и глутаминовая кислоты. Они помогают функциям желудочно-кишечного тракта. Вещества позволяют клеткам быстрее восстанавливаться. На третьей позиции рейтинга - облепиха. Она полезна благодаря ретинолу, благотворно влияющим на глаза и состояние кожи.

На молодость влияет употребление кисломолочных продуктов. Они помогают работать пищеварительной системе. Для улучшения памяти важно кушать чернику и помидоры. Они обогащают организм витаминами и минералами.

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