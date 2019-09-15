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Названы продукты, которые приводят к болям в суставах

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В их число входит кондитерская продукция и полуфабрикаты.

Эксперты назвали продукты, которые оказывают негативное влияние на здоровье суставов человека. Об этом сообщил "Медикфорум".

В число опасных продуктов попали насыщенные жиры, содержащиеся  в сыре, красном мясе и сливочном масле. Они становятся причиной воспалительных процессов в организме. Это происходит из-за выработки фермента простагландинов.

Также для суставов опасны жирные кислоты омега-6 из  кукурузного, кунжутного и подсолнечного масла, а также в масло ростков пшеницы. Еще врачи рекомендуют меньше употреблять кондитерскую продукцию, которая сделана на основе маргарина, и полуфабрикаты.

Видео: YouTube/ ASICS Europe

 

 

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