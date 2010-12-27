В Роскачестве назвали лучшее российское вино

Всего было проанализировано 600 образцов вина.

Роскачество исследовало вина в ценовой категории до тысячи рублей за бутылку и выявило лучший образец. Результаты исследования опубликованы на официальном сайте организации.

Всего было проанализировано 600 образцов вина из Крыма, Ростова, Севастополя и других регионов нашей страны. В магазинах эксперты закупили 181 бутылку тихих белых вин, 129 образцов игристых вин, 206 – тихих красных, 35 – тихих розовых и 50 сладких и ликёрных.

Лучшим красным вином стало Каберне урожая 2015 года одного из крымских заводов. Среди белых лучшим стало вино из Кубани.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о виноделии в РФ.