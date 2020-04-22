Вратарь Микко Коскинен поделился воспоминаниями об игре за СКА

Он защищал ворота петербургских армейцев с 2014 по 2018 года.

Голкипер "Эдмонтон Ойлерз" Микко Коскинен в интервью агентству "РИА Новости" рассказал о времени, проведенном в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ - прим.) в составе петербургского СКА.

Многие ребята из СКА сейчас в НХЛ. Если играем друг против друга, то обязательно перебрасываемся парой слов. Всегда рад видеть парней. Еще армейцы постоянно проводят сборы летом в Финляндии, периодически заглядываю к ним. Самый яркий момент в карьере? Победа над ЦСКА в 2015 году, когда мы уступали 0:3 в серии, а в итоге победили. Каждый раз я настраивался на встречу с этим соперником. Всегда старался выдать лучший матч против ЦСКА и Александра Радулова. Та ситуация, когда нужно достать из себя все силы, чтобы победить. В такие моменты немножко сходишь с ума, эмоции захлестывают. Классные времена были. Микко Коскинен, вратарь "Эдмонтон Ойлерз"

Микко Коскинен защищал ворота СКА с 2014 по 2018 года. В составе петербургских армейцев финский вратарь стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. В мае 2018-го Коскинен подписал конкракт с "Эдмонтон Ойлерз".

Напомним, СКА должен был встретиться с "Йокеритом" в полуфинале Западной конференции. Но клуб из Финляндии отказался от дальнейшей борьбы за Кубок Гагарина из-за угрозы распространения коронавируса. 25 марта президент КХЛ Александр Морозов выступил с официальным заявлением об отмене сезона 2019/20.

Ранее нападающий СКА Владимир Ткачев рассказал, чем займется после окончания карантина.

Видео: YouTube / Entiset Lupaukset, SPORTSNET, NHL Finland