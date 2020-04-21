Нападающий СКА Владимир Ткачев рассказал, чем займется после окончания карантина

Хоккеист петербургского СКА Владимир Ткачев в интервью телеканалу "Матч ТВ" рассказал, чем занимается во время карантина на фоне пандемии коронавируса.
Провожу время дома, как и все люди. Со своей девушкой и собакой. Есть дорожка, бегаю. Ни тренажерного зала, ни чего-то еще такого дома нет. Главный плюс самоизоляции? Трудно сказать. Больше минусов. Никуда не выйти, просто сидишь дома. Единственный плюс плюс в том, что сейчас больше времени проводишь с близкими людьми. Что сделаю первым делом после снятия ограничений? В ресторан, наверное, схожу. Но первым делом все-таки хочется поехать домой, в Омск, увидеть родных.
Владимир Ткачев, нападающий СКА
В минувшем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ - прим.) Владимир Ткачев провел 55 матчей и набрал 42 очка.
Напомним, СКА должен был встретиться с "Йокеритом" в полуфинале Западной конференции. Но клуб из Финляндии отказался от дальнейшей борьбы за Кубок Гагарина из-за угрозы распространения коронавируса. 25 марта президент КХЛ Александр Морозов выступил с официальным заявлением об отмене сезона 2019/20.
Ранее нападающий СКА Ярно Коскиранта поделился ожиданиями от Евро-2020.
Видео: YouTube / КХЛ , В мире спорта
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