Нападающий СКА Владимир Ткачев рассказал, чем займется после окончания карантина

Хоккеист петербургского СКА Владимир Ткачев в интервью телеканалу "Матч ТВ" рассказал, чем занимается во время карантина на фоне пандемии коронавируса.

Провожу время дома, как и все люди. Со своей девушкой и собакой. Есть дорожка, бегаю. Ни тренажерного зала, ни чего-то еще такого дома нет. Главный плюс самоизоляции? Трудно сказать. Больше минусов. Никуда не выйти, просто сидишь дома. Единственный плюс плюс в том, что сейчас больше времени проводишь с близкими людьми. Что сделаю первым делом после снятия ограничений? В ресторан, наверное, схожу. Но первым делом все-таки хочется поехать домой, в Омск, увидеть родных.

Владимир Ткачев, нападающий СКА