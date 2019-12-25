Нападающий СКА Ярно Коскиранта поделился ожиданиями от Евро-2020

Он собирается посетить матч между Россией и Финляндией, который пройдет в Петербурге.

Финский хоккеист СКА Ярно Коскиранта в интервью порталу "UEFA ЕВРО 2020 в Санкт-Петербурге" поделился ожиданиями от чемпионата Европы, который должен был пройти этим летом. Сборная Финляндии попала в одну группу с Россией, Бельгией и Данией.

"Я уже был на футбольном стадионе в Петербурге на матче Россия-Египет (ЧМ-2018 - прим.). Тогда поддерживал вашу сборную. Даже футболку российской команды надел. Отмечу приятную атмосферу, которую создали болельщики сборной России. Фанаты соперника в тот день также вели себя очень дружелюбно. Знаю, что во время Евро-2020 здесь же пройдет матч между Россией и Финляндией. Извините, но в этот день я буду в футболке своей родной сборной. У меня уже есть билеты на эту игру. Но надеюсь, что обе команды выйдут из группы. Жду, что финские фанаты наводнят Петербург. Это во всех смыслах безопасный город, и я это говорю исходя из собственного опыта", - сказал Коскиранта.

Ярно Коскиранта выступает за СКА с 2015 года. В составе петербургской команды финский нападающий стал обладателем Кубка Гагарина по итогам сезона 2016/17.

Напомним, 17 марта в связи с эпидемией коронавируса было принято решение провести Евро-2020 в следующем году. Сначала об этом сообщила Норвежская футбольная федерация на своем официальном сайте. Затем президент УЕФА Александер Чеферин подтвердил информацию. В Петербурге должны пройти четыре матча: три в рамках группового этапа и один в рамках четвертьфинала.

Ранее стало известно, что УЕФА не будет менять название Евро-2020, несмотря на перенос.

Фото: ska.ru