Медик рассказал об угрозах для здоровья при чрезмерном употреблении витамина С.

Врач развеял миф о пользе витамина С при профилактике гриппа. Об этом в интервью агентству "Москва" рассказал терапевт клинической больницы при Сеченовском университете Владимир Бекетов. Медик уточнил, что витамин С не только не помогает в профилактике вирусных заболеваний, но и может навредить организму человека при его чрезмерном употреблении.

Достоверных научных данных об эффективности витаминов, особенно витамина С, в профилактике и лечении ОРВИ, гриппа и тем более COVID-19 нет...Применение витаминных препаратов и БАДов не входит ни в одни клинические рекомендации и протоколы лечения российский врач

Эксперт рассказал, что нельзя принимать более грамма витамина С в сутки. Большая доза может привести к нарушению менструального цикла и отложениям солей в почках.

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