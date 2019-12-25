  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Врач развеял миф о пользе витамина С при профилактике гриппа
Сегодня, 9:06
167
lesjasap

Врач развеял миф о пользе витамина С при профилактике гриппа

0 0

Медик рассказал об угрозах для здоровья при чрезмерном употреблении витамина С.

Врач развеял миф о пользе витамина С при профилактике гриппа. Об этом в интервью агентству "Москва" рассказал терапевт клинической больницы при Сеченовском университете Владимир Бекетов. Медик уточнил, что витамин С не только не помогает в профилактике вирусных заболеваний, но и может навредить организму человека при его чрезмерном употреблении.

Достоверных научных данных об эффективности витаминов, особенно витамина С, в профилактике и лечении ОРВИ, гриппа и тем более COVID-19 нет...Применение витаминных препаратов и БАДов не входит ни в одни клинические рекомендации и протоколы лечения

российский врач

Эксперт рассказал, что нельзя принимать более грамма витамина С в сутки. Большая доза может привести к нарушению менструального цикла и отложениям солей в почках.

Онколог дала советы по предотвращению дефицита витамина D

Фото: Pixabay.com

Теги: витамин с, грипп, миф
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии