Врач назвала самые опасные и бесполезные средства для лечения простуды

Начался сезон гриппа и простуды, и в этом году из-за пандемии коронавируса нужно еще более трепетно относиться к своему здоровью. Многие в этот момент начинают прибегать к народным "дедовским" методам. "Ридус" пообщался с кандидатом медицинских наук, членом Союза педиатров России педиатром Ириной Добрецовой. Медик назвала ТОП-4 неэффективных способа укрепить иммунитет.
Школьникам осенью начинают давать аскорбинку для профилактики гриппа и простуды. Как отметила Ирина Добрецова, научно доказано, что витамин С не может предотвратить заболевание вирусной инфекцией. То есть можно есть много витамина С, в том числе получать его из цитрусов, но вероятность заболеть остается такой же, как у людей, не принимающих витамин С.
Еще детям часто делают чесночный амулет и вешают на шею. Считается, что если постоянно вдыхать этот запах, он защитит от ОРВИ.
Носить чеснок на шее или в кармане — прекрасный способ, если вы хотите отпугнуть ваших коллег и соседей. Это отличная мера санитарной дистанции.
Ирина Добрецова, педиатр
На деле же лучше почаще мыть руки с мылом и не трогать лицо грязными руками.
Ещё один вредный совет, по мнению медика – при насморке дышать над горячей варйной картошкой. Педиатр рассказал, что не только бесполезный, но и опасный способ.
Дышать над кипятком крайне опасно, так как вы можно получить ожог слизистых.
Еще один спорный совет из прошлого — парить ноги в тазике с горячей водой. Для профилактики гриппа и ОРВИ метод бесполезный. А вот для расслабления можно налить теплой воды, добавить туда масла, массажные шарики. Это поможет снять стресс после рабочего дня.
Врач призвала скорее делать тест на коронавирус при симптомах ОРВИ.
Фото: Piter.TV
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