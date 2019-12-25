Врач назвала самые опасные и бесполезные средства для лечения простуды

Сюда относятся способы и с лимоном, и с чесноком.

Начался сезон гриппа и простуды, и в этом году из-за пандемии коронавируса нужно еще более трепетно относиться к своему здоровью. Многие в этот момент начинают прибегать к народным "дедовским" методам. "Ридус" пообщался с кандидатом медицинских наук, членом Союза педиатров России педиатром Ириной Добрецовой. Медик назвала ТОП-4 неэффективных способа укрепить иммунитет.

Школьникам осенью начинают давать аскорбинку для профилактики гриппа и простуды. Как отметила Ирина Добрецова, научно доказано, что витамин С не может предотвратить заболевание вирусной инфекцией. То есть можно есть много витамина С, в том числе получать его из цитрусов, но вероятность заболеть остается такой же, как у людей, не принимающих витамин С.

Еще детям часто делают чесночный амулет и вешают на шею. Считается, что если постоянно вдыхать этот запах, он защитит от ОРВИ.

Носить чеснок на шее или в кармане — прекрасный способ, если вы хотите отпугнуть ваших коллег и соседей. Это отличная мера санитарной дистанции. Ирина Добрецова, педиатр

На деле же лучше почаще мыть руки с мылом и не трогать лицо грязными руками.

Ещё один вредный совет, по мнению медика – при насморке дышать над горячей варйной картошкой. Педиатр рассказал, что не только бесполезный, но и опасный способ.

Дышать над кипятком крайне опасно, так как вы можно получить ожог слизистых.

Еще один спорный совет из прошлого — парить ноги в тазике с горячей водой. Для профилактики гриппа и ОРВИ метод бесполезный. А вот для расслабления можно налить теплой воды, добавить туда масла, массажные шарики. Это поможет снять стресс после рабочего дня.

Врач призвала скорее делать тест на коронавирус при симптомах ОРВИ.

Фото: Piter.TV