  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Врач призвала скорее делать тест на коронавирус при симптомах ОРВИ
Сегодня, 7:58
135
matveyvn

Врач призвала скорее делать тест на коронавирус при симптомах ОРВИ

0 0

С проблемами дыхания и другими признаками воспаления лёгких нужно сразу идти в больницу.

Заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф А Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман. призвала скорее делать тест на коронавирус при симптомах ОРВИ. Об этом пишет газета "Известия".

Она рассказала, что ей часто звонят люди с симптомами ОРВИ — кашлем, температуруй, потерей обоняния. 

Как можно скорее назначайте тест на коронавирус, самоизолируйтесь и сдавайте анализ.

Галина Гольцман, заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф А Рофе, врач-инфекционист

Она советует добираться до пункта сдачи теста на машине или вызывать врачей на дом. До получения результата теста следует оставаться дома.

Гражданам с проблемами дыхания и другими признаками воспаления лёгких нужно сразу идти в больницу, рассказывает Гольцман. Она отметила, что в слабых формах коронавирус лечится как обыкновенный грипп.

Ранее биолог рассказала, кому не стоит прививаться от коронавируса.

Фото: pixabay.com

Теги: коронавирус, пандемия, симптомы коронавируса
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии