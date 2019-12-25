Врач призвала скорее делать тест на коронавирус при симптомах ОРВИ

С проблемами дыхания и другими признаками воспаления лёгких нужно сразу идти в больницу.

Заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф А Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман. призвала скорее делать тест на коронавирус при симптомах ОРВИ. Об этом пишет газета "Известия".

Она рассказала, что ей часто звонят люди с симптомами ОРВИ — кашлем, температуруй, потерей обоняния.

Как можно скорее назначайте тест на коронавирус, самоизолируйтесь и сдавайте анализ. Галина Гольцман, заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф А Рофе, врач-инфекционист

Она советует добираться до пункта сдачи теста на машине или вызывать врачей на дом. До получения результата теста следует оставаться дома.

Гражданам с проблемами дыхания и другими признаками воспаления лёгких нужно сразу идти в больницу, рассказывает Гольцман. Она отметила, что в слабых формах коронавирус лечится как обыкновенный грипп.

Ранее биолог рассказала, кому не стоит прививаться от коронавируса.

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