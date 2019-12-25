Врач призвала скорее делать тест на коронавирус при симптомах ОРВИ

Заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф А Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман. призвала скорее делать тест на коронавирус при симптомах ОРВИ. Об этом пишет газета "Известия".
Она рассказала, что ей часто звонят люди с симптомами ОРВИ — кашлем, температуруй, потерей обоняния.
Как можно скорее назначайте тест на коронавирус, самоизолируйтесь и сдавайте анализ.
Галина Гольцман, заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф А Рофе, врач-инфекционист
Она советует добираться до пункта сдачи теста на машине или вызывать врачей на дом. До получения результата теста следует оставаться дома.
Гражданам с проблемами дыхания и другими признаками воспаления лёгких нужно сразу идти в больницу, рассказывает Гольцман. Она отметила, что в слабых формах коронавирус лечится как обыкновенный грипп.
Ранее биолог рассказала, кому не стоит прививаться от коронавируса.
Фото: pixabay.com
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