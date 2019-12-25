Биолог рассказала, кому не стоит прививаться от коронавируса

В России ранее разработали вакцину от коронавируса.

Делать прививку от коронавирусной инфекции не рекомендуется людям, в организме которых есть антитела IgG к нему. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на профессора кафедры лабораторной медицины и генетики Института НМИЦ им. В. А. Алмазова, доктора биологических наук Ольгу Калинину.

Профессор отметила, что если у человека есть антитела IgG к коронавирусу SARS-CoV-2, а в популяции циркулирует порядка семи возбудителей, то от вакцины пока что лучше отказаться.

Антитела IgG появляются у человека, когда он переболел коронавирусом. Эти антитела остаются с человеком до полугода.

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