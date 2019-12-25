Вирусолог назвал сроки возможного повторного заболевания COVID-19

Специалист отметил, что ранее ученые надеялись на выработку коллективного иммунитета, но теперь пришли к выводу, что сделать это не удастся.

Коллективный иммунитет к коронавирусу не появится из-за большого количества переболевших людей. Об этом URA.RU рассказал вирусолог, сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра "Вектор" Александр Чепурнов.

Специалист отметил, что ранее ученые надеялись на выработку коллективного иммунитета, но теперь пришли к выводу, что сделать это не удастся. Иммунитет к коронавирусу после болезни держится полгода, отмечает ученый.

Исследования показали, что у переболевших уже в течение 3-4 месяцев снижаются антитела, у кого-то даже полностью исчезают за это время. За 5-6 месяцев антитела пропадают совсем.

Сейчас наблюдаем за пациентом. При прекрасной иммунограмме месячной давности пациент заразился через шесть месяцев после первого случая. Александр Чепурнов

Поэтому те, кто болел в апреле-мае, сейчас снова могут заболеть.

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