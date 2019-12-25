Госпиталь в "Ленэкспо" сможет принять 2500 коронавирусных пациентов

Площадка считается запасной и может быть задействована в зависимости от эпидобстановки в Петербурге.

Временный госпиталь в помещениях выставочного комплекса "Ленэкспо" при необходимости сможет принять порядка 2500 пациентов с коронавирусом. Об этом заявил губернатор Александр Беглов на выездном совещании 3 октября, передает пресс-служба Смольного.

Отмечается, что под госпиталь передали дополнительные корпуса, где теперь есть реанимация, системы жизнеобеспечения и компьютерные томографы. В ближайшее время все отделения снабдят отоплением, фасад здания утеплят, а также проследят за устранением недостатков, выявленных ранее. Ошибки уже исправили в отношении душевых и туалетов, которые теперь расположены в отдельных помещениях и оборудованы качественной сантехникой.

Беглов подчеркнул, что госпиталь рассматривается в качестве запасного и может быть задействован в зависимости от эпидобстановки. Всего город готов в кратчайшие сроки развернуть до 8 тысяч коек в нескольких десятках учреждений, но при этом старается сохранить больше коек для плановых больных. Сегодня коронавирусных больных принимают 13 стационаров.

Ранее мы сообщали, что Беглов встретился с главой Минздрава России Мурашко.

Фото: пресс-служба Смольного