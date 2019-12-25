Беглов встретился с главой Минздрава России Мурашко

Министр отметил успешность препарата петербургской фармацевтической компании.

Губернатор Петербурга Александр Беглов встретился с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко. Как сообщили в пресс-службе Смольного, встреча состоялась 2 октября.

Отмечается, что министр поблагодарил Беглова за работу по развитию фармацевтического кластера и в особенности за препарат петербургской компании "Биокад". По словам Мурашко, инновационное лекарство позволило спасти тысячи людей. Также министр заметил, что Петербург – крупный мегаполис, поэтому уязвим для вируса, а значит защите горожан должно уделяться все основное внимание.

Градоначальник же поблагодарил министра за поддержку от федерального центра в виде денег, лекарств и медоборудования и доложил, что в городе идет масштабная вакцинация от гриппа. Кроме того, Беглов заверил, что город готов при необходимости развернуть дополнительные инфекционные койки для взрослых и детей – таковых в запасе у Петербурга свыше 10 тысяч.

За последние сутки коронавирусом в Петербурге заболели более 300 человек.

Фото: Piter.TV