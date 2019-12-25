В Петербурге за сутки коронавирусом заболели более 300 человек

Из больниц выписали 151 петербуржца.

За последние сутки в России подтвердили 9 412 случаев коронавируса в 85 субъектах, в том числе 2550 (27,1%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 302 новых случая коронавируса, в Ленинградской области – 77. За последние сутки подтверждена смерть 186 пациентов. В Петербурге подтвердили смерть 32 человек.

За последние сутки из больниц выписано 6 054 пациента, в том числе 151 человек в Петербурге и 27 – в Ленинградской области.

Россиянам назвали пять советов по защите от коронавируса.

Фото: Piter.TV