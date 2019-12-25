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В Петербурге за сутки коронавирусом заболели более 300 человек
Сегодня, 10:50
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nastya960

В Петербурге за сутки коронавирусом заболели более 300 человек

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Из больниц выписали 151 петербуржца.

За последние сутки в России подтвердили 9 412 случаев коронавируса в 85 субъектах, в том числе 2550 (27,1%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 302 новых случая коронавируса, в Ленинградской области – 77. За последние сутки подтверждена смерть 186 пациентов. В Петербурге подтвердили смерть 32 человек.

За последние сутки из больниц выписано 6 054 пациента, в том числе 151 человек в Петербурге и 27 – в Ленинградской области. 

Россиянам назвали пять советов по защите от коронавируса.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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