В Петербурге за сутки коронавирусом заболели более 300 человек

За последние сутки в России подтвердили 9 412 случаев коронавируса в 85 субъектах, в том числе 2550 (27,1%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).
В Петербурге выявили 302 новых случая коронавируса, в Ленинградской области – 77. За последние сутки подтверждена смерть 186 пациентов. В Петербурге подтвердили смерть 32 человек.
За последние сутки из больниц выписано 6 054 пациента, в том числе 151 человек в Петербурге и 27 – в Ленинградской области.
Россиянам назвали пять советов по защите от коронавируса.
Фото: Piter.TV
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