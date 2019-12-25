Россиянам назвали пять советов по защите от коронавируса

В данный момент начинается период подъема заболеваемости вирусными инфекциями.

Отоларинголог Владимир Зайцев дал россиянам пять советов по защите от коронавируса в период подъема заболеваемости вирусными инфекциями. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.

Для начала специалист посоветовал пить как можно больше жидкости, так как вирусы "не выдерживают гидравлического удара и разрушаются". Не стоит забывать и про витамин С, который в большом количестве содержится в цитрусовых, киви, имбире и квашеной капусте. Третий совет объединяет в себе два предыдущих: между приемами пищи можно употреблять воду с лимоном или лаймом.

Отоларинголог также напомнил о том, что необходимо есть большое количество зелени. И пятый совет специалиста: если появились симптомы простудного заболевания, не нужно ждать, а стоит сразу обратиться к медикам.

Ранее невролог назвал неочевидные признаки приближающегося инсульта.

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